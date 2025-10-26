Лекция ко Дню подразделений специального назначения прошла в Химках

На одном из предприятий городского округа Химки состоялась лекция, посвященная Дню подразделений специального назначения. Участников встречи познакомили с историей основания формирований вооруженных сил, они узнали о подвигах бойцов и о выдающихся операциях.

Собравшимся рассказали о значении праздника и о его традициях. Помимо этого, на мероприятии обсудили особенности подразделений спецназа.

«В преддверии Дня подразделений специального назначения, мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже безопасности нашей Родины, кто ежедневно проявляет невероятное мужество, профессионализм и самоотверженность, выполняя самые сложные и опасные задачи», — отметила муниципальный депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

По словам лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной, организация и проведение подобных лекций имеет колоссальное значение.

«Истории о подвигах бойцов спецназа — это бесценные уроки патриотизма, чести и долга. Они учат наших ребят быть сильными, ответственными и готовыми защищать свою страну», — добавила Екатерина Калюжная.

Муниципальный депутат Глеб Демченко напомнил, что такие встречи стали важной частью патриотического воспитания. Они помогают участникам глубоко понять значение прошлого и сохранить память о подвиге народа.