Лекция ко Дню космонавтики прошла в Центральной библиотеке в Воскресенске

Краеведческий час «Дорога к звездам» провели для волонтеров молодежного центра «Олимпиец» в преддверии Дня космонавтики. Мероприятие организовали в Центральной библиотеке имени Инны Гофф.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала слушателям о значении первого полета человека в космос, формировании первого отряда космонавтов, драматической и триумфальной судьбе Юрия Алексеевича Гагарина.

Волонтеры узнали о земляках, которые внесли вклад в развитие космонавтики, — Леониде Дудине, Викторе Кретове, Викторе Синигине и других. Каждую историю дополнили уникальными подробностями из их биографии.

После состоялся показ краеведческого фильма «Человечество не останется вечно на земле». В конце волонтеры задали интересующие их вопросы.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.