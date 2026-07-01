Просветительская лекция состоялась на базе аварийно‑спасательной службы «ХимСпас» в Химках. мероприятие приурочили к Дню дружбы и единения славян.

Спасатели, активные жители округа и почетные гости собрались, чтобы вспомнить о духовной близости, общей истории и культурном наследии славянских народов.

«Этот праздник является напоминанием о наших общих корнях и культурном фундаменте, который закладывался веками. Для славянских народов дружба и взаимовыручка всегда были условием выживания и процветания. Сегодня, когда внешние силы пытаются разобщить нас, такие встречи помогают укрепить наше самосознание», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Участникам рассказали об истоках праздника, который ежегодно отмечают 25 июня. День дружбы и единения славян был учрежден в конце XX века, чтобы сохранить культурную общность русских, белорусов, сербов и других славянских народов после крупных геополитических изменений. Слушатели узнали о становлении славянской письменности и о том, как общие традиции и вера помогали предкам преодолевать тяжелейшие испытания.

«Помнить свою историю — значит обладать мощным духовным щитом. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и интересы Родины, преемственность поколений и единство народов ощущаются особенно остро. Мы видим, как современные герои СВО повторяют подвиги своих предков, отстаивая право на нашу идентичность. В Химках мы реализуем масштабную программу „Успех V единстве поколений“, чтобы объединить горожан вокруг любви к России. Только зная правду о своем прошлом, наша молодежь сможет осознать ответственность за будущее страны», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Просветительская лекция в «ХимСпасе» стала частью масштабной патриотической работы, которую ежедневно проводят в Химках по инициативе депутатского корпуса. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что цель этих мероприятий заключается в сплочении жителей всех возрастов вокруг общих ценностей и уважения к историческому наследию страны.