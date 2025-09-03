Лекция к юбилею писателя Юрия Трифонова прошла в Химках

В деревне Лугинино в Химках состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося советского писателя Юрия Трифонова. Также в рамках встречи прошел футбольный матч «Кубок закрытия сезона».

Программа сочетала в себе два ключевых элемента биографии автора — литературное наследие и спортивную журналистику. Мероприятие открылось лекцией о жизни и творчестве Трифонова — авторе культовых романов «Дом на набережной» и «Старик», который начинал карьеру как спортивный журналист.

«Имя Юрия Трифонова известно каждому, кто ценит литературу. Но не все знают, что он писал и о спорте. Такое сочетание форматов помогает молодежи увидеть, как творчество и физкультура могут дополнять друг друга», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

По словам участников, такие события показывают, что история не теряет актуальности, когда она связана с современными интересами.

«Память о выдающихся личностях формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к судьбе страны. Мы обязаны сохранять такие традиции, ведь они воспитывают уважение к культуре и укрепляют патриотизм», — отметил депутат Химок Алексей Федоров

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая, по словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, направлена на сохранение культурных ценностей через современные форматы.