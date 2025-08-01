Лекция к годовщине учреждения полководческих орденов прошла в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню учреждения орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского, провели в Химках. Воспитанникам дошкольного отделения «Анюшка» лицея № 21 рассказали о высших наградах времен Великой Отечественной войны.

Эти ордена — настоящие символы воинской доблести и стратегического гения.

«29 июля 1942 года учредили три полководческих ордена — Суворова, Кутузова и Александра Невского. Во время мероприятия, прошедшего в рамках программы „Успех V единстве поколений!“, собравшимся рассказали о значении этих наград, об их истории и выдающихся полководцах», — поделилась депутат, директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

Главная цель этой программы — сохранить историю России и укрепить связь между поколениями.

«Этот проект реализуют в Химках уже второй год. Особенно отрадно, что с каждым днем его популярность среди горожан только растет — жители Химок активно посещают всевозможные мероприятия, которые регулярно проводят для них в округе», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.