Лекция к 80-летию публикации повести о блокадном Ленинграде прошла в Химках

В театре «Наш дом» в Химках провели патриотическую лекцию, посвященную 80-летию издания повести Германа Матвеева «Зеленые цепочки». Произведение рассказывает о подвиге юных жителей блокадного Ленинграда.

Собравшиеся узнали факты о произведении Германа Матвеева, которое повествует о событиях 1941 года. В те времена вокруг Ленинграда сужалось кольцо блокады: немецкие оккупанты пытались прорвать оборону и захватить город. На ход истории повлияли мальчишки, которые смогли найти и обезвредить шпионов.

«Прекрасное литературное мероприятие, на котором гости в очередной раз смогли узнать много нового и интересного из истории страны», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что в Химках уже несколько месяцев реализуют масштабную патриотическую программу «Успех V единстве поколений». За это время в муниципалитете организовали и провели свыше 1000 мероприятий: выставок, мастер-классов, концертов, лекций, встреч с ветеранами, спортивных состязаний.