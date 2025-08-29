Лекция и спортивные состязания ко Дню военного медика прошли в Химках

В спортивном комплексе «Планерная» в Химках в рамках масштабной программы «Успех V единстве поколений» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Дню военного медика. Участники прослушали историческую лекцию и поучаствовали в спортивных соревнованиях по баскетболу.

Мероприятие собрало воспитанников спортивных секций, их родителей, тренеров и общественных деятелей, чтобы отдать дань уважения врачам и санитарам, спасавшим жизни на полях сражений. С приветственным словом выступил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

«Военные медики всегда были рядом с солдатами на передовой, полевых пунктах и в госпиталях. Их мужество и профессионализм спасли тысячи жизней. Сегодня мы передаем молодому поколению память об этих подвигах», — отметил народный избранник.

Гостям мероприятия рассказали об истории праздника, который ведет отсчет с 1805 года. Именно тогда император Александр I учредил первую централизованную структуру для медицинского обеспечения армии.

Депутат Химок Алексей Федоров также принял участие в мероприятии. Он отметил, что такие события объединяют жителей разных возрастов. Они помогают молодому поколению осознать важность профессий, связанных с защитой Родины.

После просветительской части состоялись спортивные соревнования по баскетболу.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что такая работа направлена на развитие молодежного спорта, сохранение исторической памяти и укрепление единства между поколениями.