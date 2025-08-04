Лекция и кинопоказ ко Дню ВДВ прошли в Химках

В детском саду «Лесная сказка» в Химках провели тематическое мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Гостями мероприятия стали жители округа, представители общественных организаций и депутаты.

Участникам рассказали об истории создания ВДВ, уходящей корнями в 1930 год. Именно тогда в Советском Союзе было сформировано первое парашютное подразделение. За годы своего существования воздушно-десантные войска стали элитным родом войск, способным выполнять самые сложные задачи в любых условиях.

«День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества, отваги и героизма. Мы гордимся нашими десантниками, которые всегда находятся в первых рядах защитников Отечества. История ВДВ — это история славных побед и самоотверженного служения Родине», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

Сегодня десантники продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. Их мужество, стойкость и верность присяге вызывают уважение и признательность.

«Поддержка и признание заслуг наших военных особенно важны. Мы должны помнить о тех, кто рискует своей жизнью, защищая нашу страну», — отметил депутат Глеб Демченко.

Завершилась встреча тематическим кинопоказом, позволившим участникам глубже прочувствовать значимость подвига воинов-десантников и важность патриотического воспитания.