Лекция для родителей пройдет в Черноголовке

Городской округ Черноголовка приглашает родителей на встречу с московским специалистом в области психологии и воспитания детей. Лекторий организован Министерством образования Московской области специально для тех, кто хочет углубленно разобраться в тонкостях правильного подхода к воспитанию ребенка.

Психолог и тренер Лина Павлова проведет занятие, посвященное особенностям детской психологии в аспекте принятия и дарения подарков. Участники узнают, как грамотно выбрать подарок своему ребенку, почему важна правильная реакция на полученный презент, а также что такое детская финансовая грамотность и зачем ей уделять внимание.

Также особое внимание будет уделено обсуждению первичных аспектов финансового воспитания ребенка, необходимого для формирования ответственности и осознанного отношения к деньгам.

Психолог поделится рекомендациями и методами взаимодействия с детьми разного возраста. Мероприятие состоится корпусе имени Федора Дубовицкого Черноголовской школы, в кабинете № 5 9 декабря в 18:30.