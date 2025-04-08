Лекция для будущих мам ко Дню беременных прошла в Солнечногорской больнице

В акушерском отделении Солнечногорской больницы отметили День беременных. Врачи-акушеры и неонатологи провели для будущих мам лекцию о кормлении и гигиене новорожденных, а также мастер-класс по правильному пеленанию.

На мероприятии женщины смогли задать волнующие их вопросы и получить квалифицированные разъяснения.

«Мы стараемся каждый праздник отмечать вместе с будущими мамами. Позитивные эмоции очень нужны в этот период», — рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением Солнечногорской больницы Анна Тирбах.

Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало написание писем своим малышам. Автор самого нежного послания получила в подарок фотосессию для новорожденного. А всем участницам вручили памятные призы.

Напомним, что День беременных в России отмечают с 2022 года для популяризации семейных ценностей, а также для повышения статуса будущих матерей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил неонатологов с профессиональным праздником.