Губернатор Подмосковья поздравил неонатологов с профессиональным праздником

День неонатолога традиционно отмечают 5 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником врачей, которые заботятся о здоровье новорожденных в первые 28 дней жизни. Они помогают малышам, появившимся на свет раньше срока, бороться за жизнь и восстанавливаться.

«В Подмосковье у нас 256 неонатологов. Только за прошлый год через их заботливые руки прошли 348 малышей весом от одного до 1,5 килограмма и 291 ребенок с экстремально низкой массой тела — до одного килограмма. За каждым спасенным малышом стоит труд врача», — отметил Воробьев.

Вот истории некоторых из врачей. Сергей Пряхин — заведующий отделением детской реанимации и интенсивной терапии Наро-Фоминского перинатального центра. В 2014 году он переехал в Подмосковье из Крыма. О профессии врача мечтал еще со школы и, несмотря на сложности, добился своей цели. Роман Горошко — заведующий отделением новорожденных того же центра. Представитель медицинской династии работает с 2017 года. Медик признается, что стать неонатологом его подтолкнуло рождение дочери.

Анастасия Петрова — главный внештатный неонатолог Подмосковья. С 2007 года она работает по специальности, а также является врачом-анестезиологом-реаниматологом в Московском областном перинатальном центре. В медицину пришла по примеру своей мамы — детского врача. Алина Маслова — заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в Коломенском перинатальном центре. В ее практике был случай, когда удалось выходить младенца с весом всего 440 граммов. Сейчас ребенок растет в любящей семье.

Александр Поволоцкий — заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Московского областного перинатального центра. Его специализация — транспортировка недоношенных детей. Ежегодно его команда помогает более 2,7 тысячи малышам.

Губернатор подчеркнул, что неонатологи ежедневно совершают настоящие чудеса, помогая детям начать жизнь, даже в самых непростых условиях.