Лекции о моде и мастер-классы прошли на культурном фестивале в Воскресенске

Десятки тематических событий организовали в парках «Москворецкий» и «Кривякино» в Воскресенске в минувшие выходные. Их провели в рамках областного мероприятия «Культурный код Подмосковья».

Тематические активности, посвященные творчеству и искусству, состоялись в парке усадьбы Кривякино. Здесь провели мастер-классы по росписи изделий в народном стиле, созданию украшения из эпоксидной смолы, баночек из цветного песка и браслетов из бисера.

Также для гостей парка организовали лекции о трендах в моде летом этого года, интерактив «Стильный приговор», имидж-сессии от стилистов и визажистов. Кроме того, работал маркет изделий ручной работы и площадка с аквагримом.

Все желающие могли посетить поэтическую гостиную Аллы Артамоновой, концерт группы ВИА «Дескансо» и модный показ.

Масштабную программу провели и в парке культуры и отдыха «Москворецкий». Здесь открылась выставка работ «Красота Подмосковья». Ее организовал творческий союз «Арт-движение». Также прошел мастер-класс по живописи.

На других площадках парка состоялись квест «Тайны моего города», мастер-класс «Культурный код», интеллектуальная викторина «Географический калейдоскоп» и шахматный турнир «Ход конем».