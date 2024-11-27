Лекции ко Всемирному дню борьбы с диабетом проведут в Дубне 30 ноября

В городском округе Дубна 30 ноября пройдут занятия, посвященные Всемирному дню борьбы с диабетом. Мероприятие организовали в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь».

На протяжении многих лет диабетическая ассоциация «Помощь» в городском округе Дубна помогает жителям, страдающим этим заболеванием.

В честь 35-летнего юбилея организации и к Всемирному дню борьбы с диабетом в муниципалитете проведут познавательную программу. Горожане посетят лекции о диабете: врачи поделятся опытом лечения заболевания, напомнят собравшимся о здоровом образе жизни.

Присутствующим представят препараты, приборы, товары и услуги для борьбы с диабетом. Участники мероприятия познакомятся с новинками в области лечения заболевания.

Организаторы подготовят для гостей чаепитие с легкими закусками. Жителей Дубны ждут 30 ноября в 09:00 в Доме ветеранов о адресу: улица Флерова, дом № 8.

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