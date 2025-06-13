Лекции ко Дню России прошли в парке «Дубки» в Химках

В Химках провели патриотические лекции в честь Дня России. Основной посыл — укрепление чувства национальной гордости и единства.

Одно из мероприятий прошло в парке «Дубки». Его участниками стали жители Химок, ветеран боевых действий Сергей Вересняк и муниципальный депутат Надежда Смирнова.

«Этот государственный праздник объединяет нас всех, кто верит в силу и будущее страны, гордится ее историей и культурой, осознает свою ответственность за настоящее и будущее», — сказала Надежда Смирнова.

Участники познакомились с историей Дня России и его значением в современном мире. Такие встречи помогают сохранить уважение к государственным символам.

Еще одно мероприятие прошло на одном из предприятий в Химках. В нем приняли участие ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов и муниципальный депутат Юлия Мамай.

«Особое внимание мы уделили поддержке бойцов специальной военной операции, которые сегодня отстаивают границы нашего государства, и мы сделаем все для того, чтобы победа была за нами», — поделилась Юлия Мамай.

Лидер движения общественной поддержки Евгения Купп призвала всех сохранять и развивать чувство гордости за страну и поддерживать тех, кто ее защищает.