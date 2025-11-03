Лекции ко Дню основания Российского военно-морского флота прошли в Химках

Сразу несколько патриотических мероприятий, посвященных важной исторической дате, организовали в Химках. Они состоялись в спортивной школе «Надежда» и школе № 30.

Участники встречи в спортшколе узнали больше об истории праздника, а также услышали интересные факты из биографий знаменитых моряков. Также воспитанники комплекса представили танцевальный номер.

«Военный морской флот России — это символ мощи и силы нашей державы. Он имеет богатую историю. С момента своего основания он играет ключевую роль в защите национальных интересов и обеспечении безопасности государства. Мы по праву гордимся нашими моряками и их неоценимым», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие в школе № 30 также провели в формате исторической лекции.

«Очень радостно отметить, что в подобных мероприятиях принимает участие наша молодежь. Ведь именно им предстоит в будущем заниматься тем, чем сегодня мы занимаемся с вами — сохранением исторической правды. Я верю, что героические подвиги наших предков будут жить вечно!» — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Кроме того, муниципальный депутат Татьяна Кавторева добавила, что также ко Дню основания ВМФ для жителей Химок организовывали концерты, соревнования, лекции, уроки мужества, мастер-классы и другие мероприятия.