Лекции ко Дню Героев Отечества прошли в учреждениях Химок

Патриотические мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества России, провели в школе № 19, дошкольном отделении «Ритм» и в Доме культуры «Лунево». Жителям Химок рассказали о празднике и значении наград.

Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия ежегодно чествуют 9 декабря.

По словам депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова, праздник приурочили к событию эпохи правления императрицы Екатерины Великой, а в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца.

«Участников мероприятия познакомили с героями Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, Афганистана и специальной военной операции», — добавил Мирзонов.

Знаменательную дату отметили и в Доме культуры «Лунево». Присутствующим рассказали о Дне Героев Отечества и показали тематические фотографии и видеоролики.

«Память о героях Отечества живет в наших сердцах. Их подвиги являются для нас настоящим примером патриотизма, мужества и доблести. Мы помним тех, кто воевал за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны и в другие периоды времени», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Мероприятия провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».