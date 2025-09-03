Лекции и мастер-классы ко Дню знаний прошли в Зарайске

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоялся яркий и запоминающийся праздник «Парк Знаний», приуроченный к Дню знаний. Это событие собрало множество учеников и их родителей, которые с удовольствием принимали участие в разнообразных активностях, направленных на развитие и обучение.

В программе праздника были предусмотрены фотозона «Первый школьный кадр», детская анимационная программа «Навстречу знаниям!», читальный зал под открытым небом «В стране умных книг», интерактивные площадки «Будь начеку» и «Познаем мир через искусство», мастер-классы «Творческая мастерская» и литературная игра «Страницы знаний», которые подарили всем участникам много положительных эмоций.

Гости праздника наслаждались театрализованной концертной программой, участвовали в литературной игре и получали аквагрим. Атмосфера мероприятия была наполнена смехом, радостью и позитивом, что сделало этот день незабываемым для всех участников.

Праздник «Парк Знаний» стал отличным стартом нового учебного года, наполнив сердца детей и родителей вдохновением и желанием учиться.