Лекции для будущих родителей проведут в роддоме в Мытищах

Новый проект «Посиделки с акушером» открылся в родильном доме Мытищинской больницы. Он направлен на то, чтобы наладить взаимодействие с беременными еще до поступления в роддом.

Мытищинская больница проводит многочисленные встречи для будущих мам и пап: Школы будущих родителей, дни открытых дверей и лекции по грудному вскармливанию. Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох подметил, что спрос у молодых родителей на эти встречи очень востребован, поэтому в родильном доме Мытищ теперь практикуют новый продуктивный формат «Посиделки с акушером».

Акушеры будут общаться с будущими родителями, отвечать на на вопросы по течению беременности, психологической и физиологической подготовке к родам, развеивать мифы и страхи.

Вся информация о «Посиделках с акушером» ежедневно публикуется в чате «Роды в Мытищах».

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