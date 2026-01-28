Лекторий ко Дню памяти жертв холокоста прошел в Мытищах

На мероприятии состоялся показ документальных и художественных кинокадров, а также чтение исторических фактов, которые сопровождались живой музыкой. Пианистка Елена Кабаргина и скрипачка Наталья Буянова исполнили произведения, звучавшие в концлагерях. Репертуар охватывал как музыку немецких композиторов — Иоганнеса Брамса, Иоганна Штрауса и Людвига ван Бетховена, которую нацисты использовали для пропаганды расового превосходства, так и марши и танцевальные композиции.

«Одни музыканты играли при прибытии новых пленных, которых выгружали из вагонов для перевозки скота, тогда как другие были вынуждены исполнять музыку, чтобы заглушить звуки страданий, крики пытаемых и предсмертные мольбы казненных», — так рассказала о женском оркестре Освенцима, миссия которого заключалась в пытках, преподаватель высшей школы и специалист по работе с молодежью Анна Томори.

Лекторий завершился обсуждением геноцида цыган, в память о жертвах которого прозвучала музыка Пабло Сарасате под названием «Цыганские напевы».

«Я уверена, что все прочувствовали масштаб трагедии. Такие мероприятия играют ключевую роль в формировании гражданской позиции молодежи, воспитывая в ней нетерпимость к любым проявлениям ксенофобии, расизма и антисемитизма, а также напоминая о ценности человеческой жизни», — подчеркнула Анна Томори.