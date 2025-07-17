Легкоатлеты из Воскресенска стали призерами чемпионата России

Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 10 по 14 июля в Чебоксарах. Три участника из Воскресенска показали высокие результаты, достойно представив на турнире Московскую область.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 56 регионов России. Легкоатлеты из воскресенского клуба «Лидер» пополнили копилку сборной Подмосковья серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Алексей Кузнецов выступал в классе F53/54 в метании копья и стал серебряным призером с результатом 30 метров 52 сантиметра.

Девятнадцатилетняя Дарья Гарипова завоевала бронзовые награды сразу в трех дисциплинах — в беге на 100 и 200 метров в классе, а также в метании копья, где ее лучший результат составил 8 метров 86 сантиметров.

Еще один воскресенский спортсмен Дмитрий Фоничкин в классе F37 занял четвертые места в толкании ядра и метании копья.