Легкоатлеты из Воскресенска стали призерами чемпионата России

Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 10 по 14 июля в Чебоксарах. Три участника из Воскресенска показали высокие результаты, достойно представив на турнире Московскую область.
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 56 регионов России. Легкоатлеты из воскресенского клуба «Лидер» пополнили копилку сборной Подмосковья серебряной и тремя бронзовыми медалями.
Алексей Кузнецов выступал в классе F53/54 в метании копья и стал серебряным призером с результатом 30 метров 52 сантиметра.
Девятнадцатилетняя Дарья Гарипова завоевала бронзовые награды сразу в трех дисциплинах — в беге на 100 и 200 метров в классе, а также в метании копья, где ее лучший результат составил 8 метров 86 сантиметров.
Еще один воскресенский спортсмен Дмитрий Фоничкин в классе F37 занял четвертые места в толкании ядра и метании копья.
Организации Подмосковья пригласили стать партнерами развивающих программ «Артека»
Трамп возглавил список угроз национальной безопасности Британии
Почти 60 млн рублей выделили на субсидии для поддержки семейных ферм в Подмосковье
Telegram начал регистрацию представительства в России
Жителям Можайска напомнили правила безопасности возле водоемов
Школу в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе откроют в сентябре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте