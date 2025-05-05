Легкоатлеты из Подольска выиграли 13 золотых медалей на областном турнире

Соревнования по легкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузьмина прошли в спортивном комплексе «Подолье» в Подольске. Участниками стали свыше 400 спортсменов Московской области.

Состязания шли два дня. За победу поборолись юноши и девушки в трех возрастных категориях: до 16, до 18 и до 20 лет.

Участники соревновались в гладком и барьерном беге на ряде дистанций в том числе с препятствиями, метании диска и копья, прыжках в длину, толкании ядра.

Легкоатлеты из Подольска завоевали 13 золотых медалей. Это Максим Суханов, Юлия Гринько, Злата Магницкая, Семен Зиновьев, Руслан Сафаев, Лиана Тенишева, Эльнара Мирсаитова и Игорь Егоров.

Также в метании диска лучшей стала Елизавета Суханенко, а в прыжках в длину — Сергей Соловей, Артем Аксенов, Анастасия Печенкина, Екатерина Кузьменко.