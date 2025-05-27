Легкоатлеты из Павловского Посада победили на всероссийском полумарафоне

В Московской области прошли массовые легкоатлетические соревнования полумарафона России «ЗаБег РФ». Тренеры и спортсмены из Павлово-Посадского городского округа Александр Романов и Станислав Юхнович заняли первое и второе места соответственно.

Легкоатлеты преодолели дистанцию пять километров. Как рассказал Александр Романов, конкуренция на состязаниях была очень серьезной, сам маршрут отличался большим набором высоты.

«Когда порвал ленту — эмоции просто зашкаливали! Спасибо организаторам за крутые эмоции, соперникам — за борьбу. Бегите к своим целям — и они вас дождутся!» — поделился Александр Романов.

Отметим, что в забеге приняли участие порядка 850 спортсменов из Москвы и Подмосковья. Легкоатлеты состязались на дистанциях от одного до 21,1 километра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в регионе станет доступнее. В Подмосковье появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.