Легкоатлеты из Мытищ стали призерами областного первенства

Первенство Московской области среди юношей и девушек до 16 лет прошло в спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове. Воспитанники спортивной школы «Авангард», представлявшие городской округ Мытищи, показали на соревнованиях выдающиеся результаты.

Победителями в своих дисциплинах стали Максим Гусев и Антон Красильников, которые продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Серебряную награду завоевал Арсений Слободянюк. Павел Савин получил бронзовую медаль.

Спортсменки из Мытищ также смогли добиться хороших результатов. Елизавета Дедюкина успешно выполнила норматив второго взрослого спортивного разряда, что стало важным шагом на пути к дальнейшему развитию ее карьеры. Варвара Никифоров со своим личным рекордом выполнила норматив третьего взрослого разряда.

В рамках первенства Московской области также проходили дополнительные спортивные соревнования, где легкоатлеты из Мытищ также отлично выступили. Максим Гусев стал победителем, а Арсений Слободянюк занял второе место.

Администрация муниципалитета поблагодарила спортсменов и их тренеров Татьяну Гоманок, Никиту Копылова и Ирину Полищук, которые вложили много усилий и времени в подготовку своих подопечных.