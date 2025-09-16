Легкоатлеты из Лобни победили на всероссийском «Кроссе нации»

Всероссийский день бега прошел в Москве. Сразу четыре медали на нем завоевали спортсмены из Лобни.

Традиционно в соревнованиях участвуют тысячи человек из всех регионов России. В этом году «Кросс нации» приурочили к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Бегун из Лобни Дмитрий Хаперских занял третье место в абсолютном зачете. Он преодолел 10 километров за 35:16 минут.

Еще трое спортсменов из клуба «БегЛо» заняли призовые места в своих возрастных категориях. Так, среди бегунов 6-7 лет успешно выступил Федор Киселев. Он пробежал один километр за 3:19,59 минуты.

Юлиана Киселева стала серебряным призером в возрастной категории 14-15 лет. Она пробежала аналогичную дистанцию за 2:44,82 минуты.

Кроме того, второе место среди мальчиков 12-13 лет занял Дмитрий Лутченко. Он преодолел километр за 2:44,22 минуты.