Легкоатлеты из Люберец выиграли две медали на всероссийских соревнованиях

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали золотую и серебряную медали на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Юрия Михайловича Красильникова. Турнир проходил с 20 по 22 ноября в Казани и собрал около тысячи сильнейших спортсменов из 41 региона.

Люберецкую спортивную школу олимпийского резерва на престижных соревнованиях представляли семь спортсменов.

«Золотую медаль в копилку команды принес Дмитрий Рощин. В возрастной категории U-20 он одержал победу в толкании ядра, показав выдающийся результат — 17 метров 13 сантиметров. Этот бросок не только обеспечил ему первое место, но и стал новым рекордом соревнований», — отметили в сообщении спортшколы.

Кроме того, серебряную награду завоевала Екатерина Рвачева — в своей возрастной группе U-18 она также продемонстрировала высокий уровень мастерства в толкании ядра и заняла второе место.

Руководство спортшколы поблагодарило тренера Василия Рвачева за отличную подготовку спортсменов и поддержание высокого уровня дисциплины в команде.