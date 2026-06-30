Легкоатлеты из Балашихи привезли 17 медалей с соревнований

Юные спортсмены из школы «Орион» в Балашихе показали отличные результаты на соревнованиях. Они приняли участие в трех чемпионатах Московской области и во Всероссийских состязаниях, принеся в копилку команды 17 медалей.

По словам тренера высшей категории, мастера спорта международного класса Кристины Угаровой, спортсмены участвовали в состязаниях разного уровня — от больших до малых дистанций. Возрастные группы включали участников до 16, 18 и 20 лет. Тренер отметила, что конкуренция была серьезной.

Одна из участниц, Арина Харитошкина, 17-летняя студентка Московского государственного университета спорта и туризма, занимается легкой атлетикой пять лет и имеет первый взрослый разряд. Она завоевала две серебряные медали на областном первенстве в категориях до 18 и 20 лет. Арина призналась, что борьба была напряженной, но ее команда еще никогда не уезжала без наград.

В спортивной школе «Орион» легкой атлетикой занимаются около двухсот детей. Сейчас легкоатлеты готовятся к первенству России.