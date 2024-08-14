Легкоатлетка Наталья Саинчина из Химок выиграла серебро чемпионата России

Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» в Химках Наталья Саинчина выиграла серебряную медаль чемпионата России по легкой атлетике. Участие приняли атлеты с интеллектуальными нарушениями из шести регионов страны.

Наталья стала второй на дистанции 10 километров. Спортсменка занимается легкой атлетикой несколько лет, и все это время стабильно показывает успехи на соревнованиях различного уровня.

Напомним, сурдоспортсмены из Химок установили рекорд страны, выиграв четыре золотых, две серебряных и бронзовую медали на чемпионате России по легкой атлетике. Состязания прошли среди более 300 атлетов из 40 регионов страны, а также из Белоруссии.

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