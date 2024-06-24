Легкоатлетка из Воскресенска победила на первенстве Московской области

Фото: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска

Спортсменка из Воскресенска стала двукратным победителем первенства Московской области по легкой атлетике. Соревнования прошли в Жуковском.

В спортивном комплексе «Метеор» соревновались юниоры и юниорки до 20 лет. На них также выступила и воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» из Воскресенска Алиса Махмутова. Результат девушки — золотые медали в двух дисциплинах: толкании ядра и метании диска.

Под руководством тренеров спортивной школы олимпийского резерва из Воскресенска спортсмены регулярно показывают высокие результаты. В копилке учреждения есть победы на соревнованиях различных уровней.

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