Спортсмены из Чехова стали победителями турнира по легкой атлетике

В Калуге состоялся Кубок губернатора региона по легкой атлетике. На базе спортшколы олимпийского резерва «Юность» за медали поборолись более 150 спортсменов из разных городов России.

В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Владимира Васильева из муниципального округа Чехов. Каждый из атлетов занял призовое место на своей дистанции, показав отличные результаты в общем зачете. По итогам спортивных состязаний ребята из Чехова выиграли две золотые и одну серебряную медали.

Первые места в беге на 2000 и 1000 метров заняли Анастасия Степанова и Максим Соболь, второй результат в беге на 2000 метров показал Даниил Пятаев.

Подготовили спортсменов из Чехова тренеры Александр и Наталья Пятаевы. Ранее их воспитанники также заняли призовые места на областном турнире.