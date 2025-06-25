Спортсмены из Чехова стали победителями турнира по легкой атлетике

В Калуге состоялся Кубок губернатора региона по легкой атлетике. На базе спортшколы олимпийского резерва «Юность» за медали поборолись более 150 спортсменов из разных городов России.
В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Владимира Васильева из муниципального округа Чехов. Каждый из атлетов занял призовое место на своей дистанции, показав отличные результаты в общем зачете. По итогам спортивных состязаний ребята из Чехова выиграли две золотые и одну серебряную медали.
Первые места в беге на 2000 и 1000 метров заняли Анастасия Степанова и Максим Соболь, второй результат в беге на 2000 метров показал Даниил Пятаев.
Подготовили спортсменов из Чехова тренеры Александр и Наталья Пятаевы. Ранее их воспитанники также заняли призовые места на областном турнире.
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