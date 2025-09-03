Легкоатлетическое движение «5 верст» в Истре отметило двухлетие

В Центральном парке города Истра состоялся юбилейный забег в рамках проекта «5 верст», посвященный двухлетней годовщине с момента основания спортивной инициативы. По традиции, после финиша бегунов ожидало угощение — освежающий арбуз.

В этот день организаторы наградили самых быстрых участников, а также волонтеров и бегунов, проявляющих наибольшую активность за все время проведения забегов.

Напомним, каждую субботу участники клуба пробегают один и тот же маршрут от монастыря до памятника-самолета в парке.

Причем принять участие может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться в системе и показать QR-код, который получают при регистрации. Проект «5 верст» объединяет любителей бега разных возрастов и уровней подготовки.

Как подчеркивают организаторы, ключевая ценность сообщества — это поддерживающая атмосфера и общие интересы.

Отметим, что следующая встреча участников бегового клуба запланирована на ближайшие выходные.