Легкоатлетический забег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе Московской области прошел традиционный легкоатлетический марафон «Ленинский забег». В этом спортивном мероприятии приняли участие более 300 человек.
Открывая забег, глава Ленинского округа Станислав Каторов поздравил всех с Днем России и пожелал участникам успехов и побед. Он выразил надежду, что «Ленинский забег» станет ежегодной традицией, которая будет развиваться и привлекать все больше участников.
Также вместе с главой округа участников приветствовал Видновский городской прокурор Александр Дроняев. В этом году забег прошел уже в 11 раз и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и празднованию Дня России.
По словам начальника Управления молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского округа Владимира Каширина, в соревнованиях участвовали более 300 детей и взрослых, которые соревновались на разных дистанциях. Все маленькие участники получили памятные медали, а победители — ценные призы и кубки. Главное же, отметил он, — популяризация здорового образа жизни и возможность провести летний день на свежем воздухе среди живописной природы и исторических мест.
Организаторами юбилея выступили Управление по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа совместно с администрацией музея-заповедника «Горки Ленинские».