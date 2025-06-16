Легкоатлетический забег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе Московской области прошел традиционный легкоатлетический марафон «Ленинский забег». В этом спортивном мероприятии приняли участие более 300 человек.

Открывая забег, глава Ленинского округа Станислав Каторов поздравил всех с Днем России и пожелал участникам успехов и побед. Он выразил надежду, что «Ленинский забег» станет ежегодной традицией, которая будет развиваться и привлекать все больше участников.

Также вместе с главой округа участников приветствовал Видновский городской прокурор Александр Дроняев. В этом году забег прошел уже в 11 раз и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и празднованию Дня России.