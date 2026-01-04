Легкоатлетический забег прошел в Наташинском парке

Организаторы мероприятия отметили, что субботняя традиция бесплатных забегов сохраняется уже много лет подряд. Забеги регулярно устраиваются в двух зеленых зонах города: Наташинском парке и Томилинском лесопарке. Они собирают сотни участников, стремящихся поддерживать физическую активность и здоровый образ жизни независимо от возраста и опыта.

Участники акции проходят обязательную подготовку перед стартом, включающую специальную разминку. Основная дистанция состоит из трех кругов общей протяженностью примерно пять километров. Каждый участник имеет возможность выбрать удобный темп движения. Спортивные соревнования включают раздельные мужские и женские категории, в каждой из которых определяются победители и призеры. По результатам очередного марафона чемпионами стали Алексей Домрачев среди мужчин и Наталья Гнездилова среди женщин.

Общее число участников январского спортивного праздника составило 54 спортсмена.