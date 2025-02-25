Легкоатлетический турнир прошел в Щелкове

Состязания объединили более 100 молодых спортсменов из десяти округов Московской области. Юные легкоатлеты, приехавшие в Щелково, смогли продемонстрировать свои таланты, спортивное мастерство и волю к победе, а также почтить память выдающегося тренера. В программе соревнований были представлены различные дисциплины легкой атлетики, включая бег на короткие, средние и длинные дистанции, а также забеги с препятствиями.

«Соревнования прошли на хорошем уровне. Было много сильных участников. Наша команда часто принимает участие в подобных состязаниях и будет рада снова приехать сюда», — рассказала тренер коломенской команды по легкой атлетике Вера Махова.

Завершением насыщенного спортивного дня стала торжественная церемония награждения, где победители и призеры получили медали и дипломы.