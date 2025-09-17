Легкоатлетический пробег пройдет в Воскресенске 27 сентября

Всех желающих приглашают принять участие в традиционном спортивном событии «Воскресенская верста». Оно состоится в последнюю субботу сентября.

Мероприятие организовывают управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска и спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта». Участники пробегут историческую дистанцию в одну версту — 1066,8 метра по парку усадьбы Кривякино.

Проверить свои силы могут не только профессиональные спортсмены, но и любители. Участвовать могут как взрослые, так и дети.

Регистрация начнется в 10 часов утра. Первый забег стартует в 11:20.

Весь день в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы и товаров от фермеров Подмосковья, фотозона, фотовыставкой, посвященная спортивным достижениям края. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и различных играх. Также пройдет чаепитие.

Победителей определят в шесть основных возрастных категориях. Вручат призы и в рамках спецноминаций «Самый юный участник» и «Самый старший участник». Лучшие спортсмены получат кубки, медали, дипломы и подарочные сертификаты.

Для участия нужно пройти онлайн-регистрацию и подготовить необходимые документы. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 903 732-13-60, +7 (926) 057-42-72.