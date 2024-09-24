Легкоатлетический кросс пройдет в парке поселка Вешки 29 сентября

Семьи из Мытищ примут участие в спортивных состязаниях в экопарке в поселке Вешки. Организаторы планируют провести забеги для взрослых и детей

Традиционный Уаровский легкоатлетический кросс состоится в экопарке при храме Святого мученика Уара в поселке Вешки городского округа Мытищи 29 сентября. Поддержку мероприятию не первый год оказывают Межрегиональная общественная организация содействия укреплению духовного и физического здоровья подрастающего поколения «Здоровое Поколение» и управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

Праздник, как и прежде, пройдет в семейном формате. Подготовлена обширная спортивная, познавательная и концертная программы. Участники не останутся без подарков и угощений. Организаторы обещают забеги дистанцией один километр 300 метров, детские забеги от шести до 16 лет, турнир «Удар на силу», лотереи и призы.

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