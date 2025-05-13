Легкоатлетическая эстафета к 80-летию Победы прошла в Зарайске

Приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне спортивное мероприятие собрало множество участников. Зрители также пришли поддержать спортсменов и отметить важную дату в истории нашей страны.

Участникам легкоатлетической эстафеты предстояло преодолеть дистанцию длиной в три километра. Трассу разделили на 15 этапов, включая восемь мужских и семь женских. Бегуны не только продемонстрировали свою физическую подготовку, но и проявили командный дух, что сделало соревнование особенно захватывающим.

В результате напряженной борьбы победителем стала команда спортивного клуба «Спарта-ЗПК» Зарайского педагогического колледжа. Организаторы мероприятия выразили благодарность всем участникам и зрителям за активное участие и поддержку.

Напомним, праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы прошли 9 мая в 100 парках Подмосковья. По данным министерства культуры и туризма региона, акции посетили более 250 тысяч человек. Для них провели концерты, кинопоказы, лекции и многое другое.