Легкоатлет из Жуковского победил на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Воспитанник спортивной школы «Метеор» успешно выступил на завершившихся в Санкт-Петербурге первенстве России по легкой атлетике в помещении и Всероссийских соревнованиях. Иван Тарасов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров.

Кроме того, спортсмен взял серебро на дистанции 60 метров.

Эти успехи стали возможны благодаря тренировкам под руководством опытных наставников: Татьяны Чебыкиной, Николая Матюхина и Екатерины Кондраковой. По словам тренеров, спортсмен продемонстрировал высокий уровень подготовки и профессионального мастерства.

«Я благодарю тренеров за поддержку и веру в меня. Конечно, есть над чем работать. В планах — совершенствовать свои навыки, много тренироваться и участвовать в следующих соревнованиях, чтобы показывать лучшие результаты», — рассказал Иван Тарасов.

Работу спортшколы «Метеор» курирует Министерство физической культуры и спорта Московской области.