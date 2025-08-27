Легко о сложном. ИИ-помощника Соню запустят для школьников в приложении MAX
Цифрового помощника для школьников запустят в MAX с 1 октября
В России активно внедряют цифровых помощников в разные сферы жизни. Совсем скоро начнет работать новый виртуальный ассистент Соня, предназначенный для младших школьников.
Помощник, разработанный на базе искусственного интеллекта, будет отвечать на вопросы учеников в простой и доступной форме.
Чтобы получить консультацию от Сони, школьнику достаточно озвучить свой вопрос или написать его в чат-боте мессенджера МАХ.
Система автоматически исключит все некорректные запросы, а затем сформулирует понятное для ребенка объяснение.
Запуск виртуального ассистента для школьников намечен на 1 октября текущего года.