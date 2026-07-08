Легенды футбола встретятся с жителями Люберец в рамках проекта «Выходи во двор»

В подмосковном поселке Малаховка на стадионе «Труд» 11 июля состоится гала-матч между звездами футбола и сборной жителей городского округа Люберцы. Это событие пройдет в рамках пятого сезона губернаторского проекта «Выходи во двор».

Перед основным матчем профессионалы проведут мастер-класс для юных спортсменов из местных спортивных школ. Игру будет комментировать известный телеведущий Виктор Гусев.

В составе команды легенд сыграют такие игроки, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Александр Самедов и другие.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». В пятом сезоне запланировано десять матчей в разных городах Подмосковья.

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