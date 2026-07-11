Легенды футбола сыграли с жителями Люберец в рамках губернаторского проекта

В городском округе Люберцы на стадионе «Труд» прошла игра между командой «Легенды футбола» и сборной местного округа в рамках пятого сезона проекта «Выходи во двор». Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу Легенд.

В команде звезд выступили известные футболисты, среди которых Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов и другие. К ним присоединился победитель розыгрышей «Суперлиги Подмосковья» Дмитрий Истинов. Перед матчем профессионалы провели мастер-класс для воспитанников местных спортивных школ.

Игра вызвала большой интерес у жителей, и на трибунах собралось около тысячи болельщиков. Для юных любителей футбола были организованы спортивные аттракционы, а за выполнение заданий участники получали билеты на розыгрыш футбольных мячей и карт с автографами звезд.

Депутат Государственной думы Роман Терюшков посетил мероприятие в качестве гостя. А комментировал игру известный телеведущий Виктор Гусев.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В пятом сезоне запланировано десять матчей в разных городах Подмосковья.