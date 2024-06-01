«Легенды футбола» сыграют с жителями Луховиц 8 июня

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Звезды российского футбола сыграют с жителями Луховиц на местном стадионе «Авиатор». Матч пройдет 8 июня в рамках летней серии турниров «Выходи во двор».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, во втором матче летнего сезона на поле выйдут капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев, а также другие прославленные игроки: Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов.

​По традиции матч прокомментирует спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Перед началом игры знаменитые футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

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