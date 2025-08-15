Легенды футбола проведут матч с жителями Королева 23 августа

Команда «Легенды футбола» проведет матч с любителями спорта из Королева в рамках проекта «Выходи во двор». Встреча состоится 23 августа на стадионе «Чайка», сообщили в Минспорта Подмосковья.

Возглавит звездную команду Дмитрий Аленичев. Вместе с ним выступят выдающиеся футболисты Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и Александр Филимонов на позиции вратаря. Тренерский штаб на игре представят Валерий Гладилин и Евгений Ловчев.

Комментировать спортивное событие будут Олег Жолобов и тележурналист Григорий Твалтвадзе.

Перед матчем профессионалы проведут мастер-классы для детей и открытую тренировку для воспитанников спортшкол. Болельщики смогут принять участие в интерактивных конкурсах, аттракционах и лотерее.

Программа для зрителей стартует в 11:00. Через час начнутся мастер-классы, а в полдень откроется гала-матч.

В Минспорта МО напомнили, что за время существования команда «Легенды футбола» провела более 40 встреч с командами из округов региона. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьев в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».