Легенды футбола победили любителей из Одинцова в матче проекта «Выходи во двор»

Легенды футбола победили в четвертый раз в летнем сезоне проекта «Выходи во двор». Команда звезд отечественного спорта встретилась с любителями из Одинцова.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, сборная «Легенды футбола» победила со счетом 5:2.

В составе команды мастеров футбола в этот раз играли Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов и Александр Филимонов, капитан команды «Легенды футбола» Дмитрий Аленичев, а также победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Евгений Шадрин.

«Мы очень счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот прекрасный проект „Выходи во двор“. Все начинается с детской мечты, со двора. Поэтому всем желаю успехов и удачи, и, чтобы все мечты футбольные осуществились», – сказал Алдонин.

Посмотреть на красочную игру пришли более 1000 зрителей.

«Я благодарю наших звездных футболистов за поддержку и развитие спорта в Подмосковье, а жителей за активное участие», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Следующую встречу звезды футбола проведут с любительской сборной Наро-Фоминска.

В ведомстве напомнили, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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