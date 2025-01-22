Легендарный хоккеист из Балашихи Юрий Ляпкин отметил 80-летие

Легенда советского и российского хоккея Юрий Евгеньевич Ляпкин 22 января отметил 80-летний юбилей. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник знаменитых Суперсерий СССР — Канада 1972, 1974 и 1976 годов, Юрий Евгеньевич является гордостью не только отечественного спорта, но и городского округа Балашиха, где он проживает.

В честь юбилея выдающемуся спортсмену было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Высокую награду Юрию Ляпкину вручил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, отметивший огромный вклад юбиляра в развитие отечественного хоккея и воспитание новых поколений спортсменов.

Юрий Евгеньевич Ляпкин — не только легенда хоккея, но и пример для подражания для юных воспитанников спортивных школ. Даже сегодня, несмотря на возраст, он продолжает активно работать на благо города и развития спорта. Ляпкин принимает участие в спортивных турнирах, консультирует тренеров и делится своим опытом с подрастающим поколением хоккеистов.

«Юрий Евгеньевич — это наша гордость, человек, чьи достижения вдохновляют тысячи молодых спортсменов. Его вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Мы счастливы, что такой выдающийся человек является частью нашей большой семьи в Балашихе», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

Юрий Ляпкин навсегда останется примером мужества, целеустремленности и любви к своему делу. Его имя золотыми буквами вписано в историю отечественного хоккея и будет вдохновлять будущих чемпионов на новые свершения.