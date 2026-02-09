Ледовый спектакль с участием звезд фигурного катания прошел в Люберцах

Представление «Щелкунчик» олимпийской чемпионки Татьяны Навки и хореографа Петра Чернышева состоялось 8 февраля на катке «Орбита» в Дзержинском. Мероприятие было организовано в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

В спектакле выступили призеры Олимпийских игр, чемпионы России и Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также другие известные фигуристы. Глава округа Владимир Волков поблагодарил организаторов — автономную некоммерческую организацию «МосОблПарк» и Министерство культуры и туризма Московской области — за яркие эмоции и незабываемые впечатления для зрителей.

Напомним, что в январе жительница округа Ангелина Новикова стала победительницей этапа первого фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха. В рамках того же фестиваля гости увидели ледовый спектакль «Зимние сказки Подмосковья».