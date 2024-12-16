Ледовые спектакли Ильи Авербуха посетили еще 12 тысяч человек в Подмосковье

Пять ледовых спектаклей «Чемпионы» в постановке Ильи Авербуха прошли в Подмосковье с 13 по 15 декабря. Их посетили 12,5 тысячи жителей и гостей региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, 13 декабря спектакль состоялся в Дубне на катке парка культуры и отдыха на набережной Менделеева. Его посетили три тысячи человек.

Еще одна тысяча жителей стали зрителями спектакля 14 декабря в Волоколамке. Шоу прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». В центральном парке Лобни «Чемпионов» увидели еще три тысячи человек.

В воскресенье, 15 декабря, выступление провели в парке «200 лет Егорьевску» и на стадионе «Заречье» в Павловском Посаде. В сумме там побывали 5,5 тысячи жителей.

Ледовые представления также пройдут в Подмосковье с 27 по 29 декабря. Истории на льду «Новогодний самовар» покажет команда Татьяны Навки.