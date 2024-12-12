Ледовые спектакли и фестивали. Новогоднюю афишу Подмосковья опубликовали на «Доброделе»

Масштабную праздничную программу подготовили в Подмосковье к новогодним праздникам. В регионе пройдут ледовые спектакли, фестивали, лыжные гонки и многое другое. Узнать обо всех интересных событиях жители смогут в приложении «Добродел».

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, в «Доброделе» собрали все интересные места и события, экскурсионные маршруты и многое другое. В разделе «Туризм» доступна афиша спектаклей, фестивалей и других мероприятий. В приложении также можно найти экскурсионные и детские маршруты, гастрономические и творческие туры.

Жителям доступны подборки уютных отелей, кафе и мест для прогулок. Всего — свыше одной тысячи точек.

Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.