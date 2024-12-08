Ледовое шоу в честь открытия Театрального катка состоялось в Химках

В городском округе Химки стартовал шестой сезон Театрального катка. В честь этого события в сквере «Юбилейный» состоялось грандиозное ледовое шоу.

По словам главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, Театральный каток стал местом притяжения тысяч жителей и гостей муниципалитета.

«Каток в Химках — одно из самых популярных мест в Подмосковье. В этом сезоне ожидаем не менее 120 тысяч посетителей», — добавил он.

Перед зрителями выступили артисты шоу-балета, они подготовили номера по мотивам сказки «Снежная королева». Помимо этого, участниками церемонии открытия стали стали хоккеисты, гости мероприятия также увидели интерактивное шоу.

Одна из самых больших ледовых площадок Московской области будет радовать горожан шестой сезон подряд. Площадь катка составляет около двух с половиной тысяч квадратных метров. Он вмещает одновременно 150 человек. Один сеанс катания длится два часа.

На катке можно взять напрокат коньки, обучиться катанию у инструкторов, а также воспользоваться услугами пункта заточки. Для малышей организовали отдельную ледовую площадку. Гости Театрального катка посетят елочный базар, новогоднюю ярмарку и кафе-павильон.

Каток открыт в будние дни с 10:00 до 22:00 и в выходные дни с 10:00 до 23:00. Для всех желающих вход на лед бесплатный в порядке очереди. Для катания необходимо предварительно зарегистрироваться по QR-коду.

На катке в раках программы «Зима в Подмосковье» организуют ледовые концерты, праздничные мероприятия и дискотеки. Шоу Ирины Слуцкой «Двенадцать месяцев» состоится 8 декабря в 17:00. Вход на мероприятие свободный.

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