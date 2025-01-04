Ледовое шоу «Новогодний самовар» прошло в Можайске

На Губернаторской площади у Дворца спорта «Багратион» в Можайске состоялось ледовое представление «Новогодний самовар». Мероприятие собрало 2,7 тысячи зрителей.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и многократный чемпион и призер чемпионата четырех континентов Петр Чернышев представили зрителям душевную историю о теплых зимних встречах. Ледовые шоу, которые показывают знаменитые фигуристы, уже стали традицией для городского округа.
Напомним, что 1 декабря в Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. В рамках этой программы жители и гости региона могут бесплатно посмотреть ледовые представления с участием известных фигуристов. Всего в сезоне 2024/2025 в Подмосковье будет представлено 29 таких спектаклей в разных муниципалитетах региона.
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