Ледовое шоу «Новогодний самовар» прошло в Можайске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и многократный чемпион и призер чемпионата четырех континентов Петр Чернышев представили зрителям душевную историю о теплых зимних встречах. Ледовые шоу, которые показывают знаменитые фигуристы, уже стали традицией для городского округа.

Напомним, что 1 декабря в Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. В рамках этой программы жители и гости региона могут бесплатно посмотреть ледовые представления с участием известных фигуристов. Всего в сезоне 2024/2025 в Подмосковье будет представлено 29 таких спектаклей в разных муниципалитетах региона.