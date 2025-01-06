Ледовое шоу «Новогодний самовар» прошло в Люберцах

На Центральном катке Люберец состоялось яркое ледовое представление, организованное олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и известным фигуристом, тренером и хореографом Петром Чернышевым. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Владимир Волков отметил, что ледовое шоу стало настоящим подарком для люберчан. Он поблагодарил Татьяну Навку, Петра Чернышева и всю их команду за великолепное выступление, которое оставило незабываемые впечатления.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

Глава округа также анонсировал еще одно захватывающее мероприятие, которое состоится 7 января. В этот день жители и гости Люберец смогут посетить шоу в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс». Профессиональная команда покажет зрелищное мотофристайл-шоу. В программе предусмотрены три блока трюков на мотоциклах, а также уникальное сальто на багги.

Мотокросс-шоу начнется в 14:00 на парковке перед зданием администрации Люберец. Посещение мероприятия бесплатное, возрастных ограничений нет (0+).